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Композиты в немецком языке

Давайте для начала разберемся, что такое композит в немецком языке. Композит (Kompositum) – это способ образования новых слов путем объединения уже существующих, например:

Композиты

Здесь слово «канарейка» образовано с помощью географического названия Канарских островов + слова «птица»: Kanarien + Vogel.

Большая часть композитов включает в себя глагол в различных сочетаниях с другими частями речи.

  1. Глагол + глагол: kennenlernen – познакомиться (kennen – знать + lernen – выучить)
  2. Прилагательное + глагол: stillstehen – простаивать (still – тихий + stehen – стоять)
  3. Существительное + глагол: teilnehmen – участвовать (Teil – часть + nehmen – брать)
  4. Наречие + глагол: fortfahren – продолжить (fort – дальше + fahren – ездить)
  5. Числительное + глагол: vierteilen – четвертовать (vier – четыре + teilen – делить)

Также композиты могут состоять и из других частей речи:

  1. Прилагательное + существительное: Schwarzkopf – черная голова (всем нам известная марка галантерейной продукции): Schwarz – черный + Kopf – голова
  2. Существительное + существительное: Augapfel – глазное яблоко (Auge – глаз + Apfel – яблоко), Tiergarten – зоопарк (Tier – зверь + Garten + сад)

В научных, юридических, технических текстах встречаются очень длинные слова, включающие в себя три, четыре и более основ, например:

Stecknadelkopf – булавочная головка

Steck – узел + nadel – игла + kopf - голова

Напоследок давайте посмотрим, как образованы всеми нами любимые слова с картинок серии «Языковые различия»:

Композиты

Asche – пепел + Putte – девочка-подросток = Золушка

Композиты

Blüte – цветение + Blatt – лист = лепесток

Композиты

Staat – государство + angehörigkeit – принадлежность = гражданство

Материал подготовлен нашими коллегами из Центра изучения иностранных языков Start2Study


 

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