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Композиты в немецком языке
Давайте для начала разберемся, что такое композит в немецком языке. Композит (Kompositum) – это способ образования новых слов путем объединения уже существующих, например:
Здесь слово «канарейка» образовано с помощью географического названия Канарских островов + слова «птица»: Kanarien + Vogel.
Большая часть композитов включает в себя глагол в различных сочетаниях с другими частями речи.
Также композиты могут состоять и из других частей речи:
В научных, юридических, технических текстах встречаются очень длинные слова, включающие в себя три, четыре и более основ, например:
Stecknadelkopf – булавочная головка
Steck – узел + nadel – игла + kopf - голова
Напоследок давайте посмотрим, как образованы всеми нами любимые слова с картинок серии «Языковые различия»:
Asche – пепел + Putte – девочка-подросток = Золушка
Blüte – цветение + Blatt – лист = лепесток
Staat – государство + angehörigkeit – принадлежность = гражданство
Материал подготовлен нашими коллегами из Центра изучения иностранных языков Start2Study
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